"Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает усердно тренироваться, что не прошло мимо пресс-службы клуба.

Клуб показала видео с тренировки команды с участием украинца.

Достоянием общественности стал эпизод, когда украинец выполнял планку на балансировочной полусфере, при этом – с использованием мяча.

"Волшебный Миша", – написала пресс-служба "пенсионеров".

Напомним, что следующий поединок "Челси" проведет 28 октября. “Аристократы” встретятся с “Брентфордом”, за который выступает другой украинец – Егор Ярмолюк.