"Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика
Упражнение на баланс
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси"
Клуб показала видео с тренировки команды с участием украинца.
Достоянием общественности стал эпизод, когда украинец выполнял планку на балансировочной полусфере, при этом – с использованием мяча.
"Волшебный Миша", – написала пресс-служба "пенсионеров".
Напомним, что следующий поединок "Челси" проведет 28 октября. “Аристократы” встретятся с “Брентфордом”, за который выступает другой украинец – Егор Ярмолюк.
Magic Misha! ???? pic.twitter.com/28L8piWbS2— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 26, 2023
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