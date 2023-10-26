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"Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика

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Упражнение на баланс

"Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает усердно тренироваться, что не прошло мимо пресс-службы клуба.

Клуб показала видео с тренировки команды с участием украинца.

Достоянием общественности стал эпизод, когда украинец выполнял планку на балансировочной полусфере, при этом – с использованием мяча.

"Волшебный Миша", – написала пресс-служба "пенсионеров".

Напомним, что следующий поединок "Челси" проведет 28 октября. “Аристократы” встретятся с “Брентфордом”, за который выступает другой украинец – Егор Ярмолюк.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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