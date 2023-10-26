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Трубин: Футбол научил меня после поражений и побед работать одинаково усердно

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Бенфика в рамках ЛЧ проиграла Реалу Сосьедад

Трубин: Футбол научил меня после поражений и побед работать одинаково усердно

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" (0:1) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

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"Каждый матч – это опыт. Каждый день – это шаг к цели. Футбол научил меня после поражений и побед работать одинаково усердно. Двигаемся дальше", - написал Трубин в инстаграме.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" в августе этого года за 10+1 миллион евро. За 7 матчей он пропустил 6 голов. Так же на его счету 2 сухих матча.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Анатолий Трубин
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