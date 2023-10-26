Трубин: Футбол научил меня после поражений и побед работать одинаково усердно
Бенфика в рамках ЛЧ проиграла Реалу Сосьедад
instagram.com/anatoliytrubin81
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от "Реала Сосьедад" (0:1) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Читайте такжеАнатолий Трубин – лучший голкипер текущей Лиги чемпионов по количеству спасений команды от потенциальных голов
"Каждый матч – это опыт. Каждый день – это шаг к цели. Футбол научил меня после поражений и побед работать одинаково усердно. Двигаемся дальше", - написал Трубин в инстаграме.
Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" в августе этого года за 10+1 миллион евро. За 7 матчей он пропустил 6 голов. Так же на его счету 2 сухих матча.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Тоттенхэм - единоличный лидер, Ман Сити и Арсенал в тройке, Челси десятый. Турнирная таблица АПЛ
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн