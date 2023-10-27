Малиновский отдал ассист в матче с Салернитаной. Это его первое результативное действие в сезоне

27 октября в рамках 10-го тура итальянской Серии А, "Дженоа" принимает "Салернитану".

В стартовом составе генуэзцев вышел украинский хавбек Руслан Малиновский и отметился результативным действием.

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На 35-й минуте украинец в позиционной атаке отдал пас вперед на Гудмундссона, который неотразимо пробил низом с 20 метров

Отметим, что это первое результативное действие Руслана в текущем сезоне в 8 матчах.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.