Малиновский отдал ассист в матче с Салернитаной. Это его первое результативное действие в сезоне
Хозяева открыли счет в матча
Фото: genoaCFCofficial
27 октября в рамках 10-го тура итальянской Серии А, "Дженоа" принимает "Салернитану".
В стартовом составе генуэзцев вышел украинский хавбек Руслан Малиновский и отметился результативным действием.
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На 35-й минуте украинец в позиционной атаке отдал пас вперед на Гудмундссона, который неотразимо пробил низом с 20 метров
Отметим, что это первое результативное действие Руслана в текущем сезоне в 8 матчах.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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