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Довбик получил самую низкую оценку от WhoScored среди стартового состава Жироны за матч против Сельты

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Цыганков сыграл всего 15 минут

Довбик получил самую низкую оценку от WhoScored среди стартового состава Жироны за матч против Сельты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 11 тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Сельтой" за каталонцев после небольшой паузы снова выступили оба украинских легионера.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут. За это время он дважды пробил по чужим воротам, выполнил три точных передачи из пяти, а в общей сложности сделай 12 касаний.

Аналитический портал WhoScored оценил игру нападающего в 6,1 – это самый низкий балл среди игроков основного состава "Жироны". В то же время SofaScore поставил форварду 6,8 – это уже средний результат в команде каталонцев.

Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте. К концу матча он выполнил 15 касаний, отдал 12 точных передач из 13, в том числе подал один угловой. WhoScored поставил ему балл 6,1, а SofaScore – 6,6.

Напомним, что для Цыганкова это был первый матч с 30 сентября. Он пропустил два поединка "Жироны", а также встречи сборной Украины.

Каталонцы лидируют в Ла Лиге. Отрыв от второго "Реала" составляет три очка, а от третьей "Барселоны" – четыре.

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В статье: Сельта (Виго) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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