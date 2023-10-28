Довбик получил самую низкую оценку от WhoScored среди стартового состава Жироны за матч против Сельты

В матче 11 тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Сельтой" за каталонцев после небольшой паузы снова выступили оба украинских легионера.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут. За это время он дважды пробил по чужим воротам, выполнил три точных передачи из пяти, а в общей сложности сделай 12 касаний.

Аналитический портал WhoScored оценил игру нападающего в 6,1 – это самый низкий балл среди игроков основного состава "Жироны". В то же время SofaScore поставил форварду 6,8 – это уже средний результат в команде каталонцев.

Виктор Цыганков появился на поле на 79-й минуте. К концу матча он выполнил 15 касаний, отдал 12 точных передач из 13, в том числе подал один угловой. WhoScored поставил ему балл 6,1, а SofaScore – 6,6.

Напомним, что для Цыганкова это был первый матч с 30 сентября. Он пропустил два поединка "Жироны", а также встречи сборной Украины.

Каталонцы лидируют в Ла Лиге. Отрыв от второго "Реала" составляет три очка, а от третьей "Барселоны" – четыре.