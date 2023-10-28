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Тренер Дженоа: Малиновский провел отличную игру против Салернитаны

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Руслан отличился ассистом

Тренер Дженоа: Малиновский провел отличную игру против Салернитаны

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал игру украинского легионера Руслана Малиновского против "Салернитаны".

“Желание в центре поля с такими опытными игроками состоит в том, чтобы иметь возможность работать в свободном пространстве. Мы работаем над этим еженедельно и каждый день.

Малиновский провел отличную игру, он отличился голевой передачей на Альберта Гудмундссона”, - сказал наставник.

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В этом поединке Руслан записал в свой актив первое результативное действие в этом сезоне. Всего на его счету один ассист и три желтых карточки в восьми матчах за "Дженоа".

"Генуэзцы" расположились на 13 месте в Серии А. Следующий матч подопечные Джилардино проведут 1 ноября против "Реджаны" в рамках Кубка Италии.

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В статье: Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
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