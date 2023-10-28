Мудрик не попал в заявку Челси на матч против Брентфорда. Ярмолюк начнет со скамейки для запасных
Очередной матч между командами украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура АПЛ состоится дерби команд украинских легионеров. "Челси" Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" примет "Брентфорд" Егора Ярмолюка.
Мудрик не попал в заявку "пенсионеров" на этот матч. Причины пока не известны. В то же время Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #CheBre pic.twitter.com/3wyD2kkmhJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 28, 2023
???? Your Bees line-up this afternoon #CHEBRE pic.twitter.com/rjpikeUqtF— Brentford FC (@BrentfordFC) October 28, 2023
Перед этим матчем пенсионеры находятся на 10 месте в турнирной таблице, “пчелы” идут на 14 позиции. Между командами разрыв в два очка.
Поединок начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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