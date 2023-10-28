Мудрик не попал в заявку Челси на матч против Брентфорда. Ярмолюк начнет со скамейки для запасных

В рамках 10-го тура АПЛ состоится дерби команд украинских легионеров. "Челси" Михаила Мудрика на "Стэмфорд Бридж" примет "Брентфорд" Егора Ярмолюка.

Мудрик не попал в заявку "пенсионеров" на этот матч. Причины пока не известны. В то же время Ярмолюк начнет поединок со скамьи для запасных.

Перед этим матчем пенсионеры находятся на 10 месте в турнирной таблице, “пчелы” идут на 14 позиции. Между командами разрыв в два очка.

Поединок начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.