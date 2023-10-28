Мудрик пропустит матч Челси против Брентфорда из-за травмы
Неизвестно, надолго ли выбыл украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на матч 10 тура АПЛ против "Брентфорда". Также не сыграет сегодня за "пенсионеров" центральный полузащитник Энцо Фернандес.
Оба не смогут помочь "Челси" сегодня из-за травм. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.
Отмечается, что у Энцо травма мышцы – он будет доступен Почеттино на следующий матч. Насчет Мудрика дополнительной информации нет.
Mykhailo Mudryk and Enzo Fernández are both not in Chelsea’s matchday squad for their match against Brentford today.— Nathan Gissing (@NathGissing) October 28, 2023
Enzo misses out due to muscle overload, but is expected to be available for the next game. #CFC #CHEBRE
Также Почеттино отметил, что оба получили незначительные повреждения во время тренировки в пятницу. Тренер не хотел рисковать футболистами.
Poch reveals that Mudryk and Enzo both sustained minor muscle injuries in Friday's training session. Says he did not wish to risk them.— CFC Central (@CFCCentral3) October 28, 2023
За ходом событий матча "Челси" - "Брентфорд" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Кривбасс объявил о сотрудничестве с новым спонсором
- Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе
- Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль
Новости по теме
- 16:47 Зарубежные Челси – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 16:30 Прогнозы на футбол Неужели команда Почеттино оживает? Челси - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 28.10.2023
- 22:14 Украинские "Волшебный Миша". Челси выложил видео с интересной тренировкой Мудрика