Мудрик пропустит матч Челси против Брентфорда из-за травмы

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на матч 10 тура АПЛ против "Брентфорда". Также не сыграет сегодня за "пенсионеров" центральный полузащитник Энцо Фернандес.

Оба не смогут помочь "Челси" сегодня из-за травм. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.

Отмечается, что у Энцо травма мышцы – он будет доступен Почеттино на следующий матч. Насчет Мудрика дополнительной информации нет.

Mykhailo Mudryk and Enzo Fernández are both not in Chelsea’s matchday squad for their match against Brentford today.



Enzo misses out due to muscle overload, but is expected to be available for the next game. #CFC #CHEBRE