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Мудрик пропустит матч Челси против Брентфорда из-за травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Неизвестно, надолго ли выбыл украинец

Мудрик пропустит матч Челси против Брентфорда из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на матч 10 тура АПЛ против "Брентфорда". Также не сыграет сегодня за "пенсионеров" центральный полузащитник Энцо Фернандес.

Оба не смогут помочь "Челси" сегодня из-за травм. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг.

Отмечается, что у Энцо травма мышцы – он будет доступен Почеттино на следующий матч. Насчет Мудрика дополнительной информации нет.

Также Почеттино отметил, что оба получили незначительные повреждения во время тренировки в пятницу. Тренер не хотел рисковать футболистами.

За ходом событий матча "Челси" - "Брентфорд" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2023 в 14:03
Моральну?
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