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Ярмолюк выходит на замену в матче с Челси

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Его команда выигрывает с минимальным счетом

Ярмолюк выходит на замену в матче с Челси

Фото: Getty Images

Новина українською

Егор Ярмолюк выходит на замену в матче 10-го тура АПЛ "Брентфорда" против "Челси". Украинец заменил партнера по команде Янельта на 76-й минуте. Его команда ведет в счете 1:0. Автором забитого гола стал Пиннок с передачи Мбемо на 58-й минуте.

Напомним, что Мудрик пропустил матч из-за травмы.

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В статье: Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Егор Ярмолюк
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