Ярмолюк выходит на замену в матче с Челси
Его команда выигрывает с минимальным счетом
Фото: Getty Images
Егор Ярмолюк выходит на замену в матче 10-го тура АПЛ "Брентфорда" против "Челси". Украинец заменил партнера по команде Янельта на 76-й минуте. Его команда ведет в счете 1:0. Автором забитого гола стал Пиннок с передачи Мбемо на 58-й минуте.
Напомним, что Мудрик
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