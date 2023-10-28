Ярмолюк выходит на замену в матче с Челси

Егор Ярмолюк выходит на замену в матче 10-го тура АПЛ "Брентфорда" против "Челси". Украинец заменил партнера по команде Янельта на 76-й минуте. Его команда ведет в счете 1:0. Автором забитого гола стал Пиннок с передачи Мбемо на 58-й минуте.

Напомним, что Мудрик пропустил матч из-за травмы.