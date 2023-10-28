Трубин - в старте на матч с Каса Пия
Анатолий - привычно на поле с первых минут
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин начнет поединок "Бенфики" против "Каса Пии" с первых минут. Для украинского голкипера этот поединок станет 8-ым за "орлов". Всего вратарь пропустил 6 мячей за 7 матчей, в двух из которых сделал клиншит.
Напомним, что Анатолий присоединился к португальскому клубу этим летом за 10 млн евро.
Поединок начнется в 20:00.
???? JÁ HÁ ????????????????! #SLBCPAC • #LigaPortugal pic.twitter.com/7dHjmwhXAD— SL Benfica (@SLBenfica) October 28, 2023
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