Трубин - в старте на матч с Каса Пия

Анатолий Трубин начнет поединок "Бенфики" против "Каса Пии" с первых минут. Для украинского голкипера этот поединок станет 8-ым за "орлов". Всего вратарь пропустил 6 мячей за 7 матчей, в двух из которых сделал клиншит.

Напомним, что Анатолий присоединился к португальскому клубу этим летом за 10 млн евро.

Поединок начнется в 20:00.