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Трубин - в старте на матч с Каса Пия

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Анатолий - привычно на поле с первых минут

Трубин - в старте на матч с Каса Пия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин начнет поединок "Бенфики" против "Каса Пии" с первых минут. Для украинского голкипера этот поединок станет 8-ым за "орлов". Всего вратарь пропустил 6 мячей за 7 матчей, в двух из которых сделал клиншит.

Напомним, что Анатолий присоединился к португальскому клубу этим летом за 10 млн евро.

Поединок начнется в 20:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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