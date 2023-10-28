Трубин парировал второй пенальти в составе Бенфики

В рамках 9-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимает "Каса Пия" (1:0 - второй тайм).

В конце первого тайма "орлы", усилиями Жоау Мариу, открыли счет в этой встрече. А на 54-й минуте хозяева поля привезли в свои ворота 11-метровый.

Однако уверенно сыграл Анатолий Трубин. Это уже второй парированный пенальти украинского вратаря в футболке португальской команды. Ранее 21-летний Трубин отразил удар с точки в гостевом матче с "Портимоненсе" в рамках шестого тура чемпионата.