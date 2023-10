Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Вест Хэма

В рамках 10 тура АПЛ "Вест Хэм" встретится с "Эвертоном". Украинский левый бек Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды с Ливерпуля.

Today's Toffees at London Stadium! ????



One change as Patterson comes in for the suspended Young. ????#WHUEVE pic.twitter.com/hDm3ktcOBy