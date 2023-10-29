Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Вест Хэма
В шестой раз подряд в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10 тура АПЛ "Вест Хэм" встретится с "Эвертоном". Украинский левый бек Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды с Ливерпуля.
Today's Toffees at London Stadium! ????— Everton (@Everton) October 29, 2023
One change as Patterson comes in for the suspended Young. ????#WHUEVE pic.twitter.com/hDm3ktcOBy
Для него это будет шестое подряд появление в основе в рамках АПЛ. Во всех случаях он проводил весь матч, кроме недавней встречи с Ливерпулем – тогда его заменили на 87 минуте.
Перед этим матчем "Эвертон" находится на 16 месте чемпионата, в то время как "Вест Хэм" идет на девятой позиции.
Поединок начнется в 15.00.
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