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Тренер Бенфики: После первой нашей ошибки Трубин отразил пенальти, а вторая – привела к голу

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Не всегда украинец может спасать

Тренер Бенфики: После первой нашей ошибки Трубин отразил пенальти, а вторая – привела к голу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Бенфики” Рогер Шмидт прокомментировал ничейный результат его подопечных в матче против “Касса Пиа”.

“Честно говоря, я очень расстроен, потому что мы хотели выиграть игру после поражения в Лиге чемпионов. Мы хотели выступить хорошо, и я думаю, что мы начали хорошо, мы показали хороший футбол.

Мы забили первый гол, и было два пути к победе: забить второй, третий или четвертый гол или не допустить ошибок в защите и выиграть со счетом 1:0. К сожалению, нам не удалось реализовать эти варианты на практике. Мы создавали возможности, но были неэффективны, а в обороне мы допустили две большие ошибки. После первой Трубин отразил пенальти, а вторая – привела к голу”, - сказал Шмидт.

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Благодаря набранному очку "Бенфика" вышла на первое место турнирной таблицы. Однако "орлов" до конца тура еще могут обогнать "Порту" и "Спортинг", которые сыграют сегодня и завтра соответственно.

Добавим, что для Трубина этот матч стал восьмым в составе “Бенфики”. Он парировал уже третье пенальти, а в общей сложности соперники пробивали ему с точки пять раз.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Рогер Шмидт Анатолий Трубин
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