Тренер Бенфики: После первой нашей ошибки Трубин отразил пенальти, а вторая – привела к голу

Главный тренер “Бенфики” Рогер Шмидт прокомментировал ничейный результат его подопечных в матче против “Касса Пиа”.

“Честно говоря, я очень расстроен, потому что мы хотели выиграть игру после поражения в Лиге чемпионов. Мы хотели выступить хорошо, и я думаю, что мы начали хорошо, мы показали хороший футбол. Мы забили первый гол, и было два пути к победе: забить второй, третий или четвертый гол или не допустить ошибок в защите и выиграть со счетом 1:0. К сожалению, нам не удалось реализовать эти варианты на практике. Мы создавали возможности, но были неэффективны, а в обороне мы допустили две большие ошибки. После первой Трубин отразил пенальти, а вторая – привела к голу”, - сказал Шмидт.

Благодаря набранному очку "Бенфика" вышла на первое место турнирной таблицы. Однако "орлов" до конца тура еще могут обогнать "Порту" и "Спортинг", которые сыграют сегодня и завтра соответственно.

Добавим, что для Трубина этот матч стал восьмым в составе “Бенфики”. Он парировал уже третье пенальти, а в общей сложности соперники пробивали ему с точки пять раз.