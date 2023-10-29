Ренн – Старсбур: прямая видеотрансляция матча команды Соболя

"Страсбур" играет по сценарию прошлого сезона, находясь у зоны вылета. Украинский левый защитник Эдуард Соболь в этом чемпионате еще не появлялся на поле, однако шесть раз попал в заявку на матч. Сегодня у него есть шанс впервые с 3 июня сыграть за "Страсбур".

"Ренн" – "Страсбург"

29 октября, 18:05

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