Известна оценка Миколенко в победном матче против Вест Хэма
Уверенная игра от украинца
Фото: Getty Images
В рамках 10-го тура АПЛ "Эвертон" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм". Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.
Виталий Миколенко отыграл все 90 минут и получил хорошие характеристики от статистических порталов. Sofascore наградил игрока оценкой 7.4, что является средней оценкой в команде. Whoscored признал украинца третьим лучшим игроком в матче с баллом 7.8.
Защитник выполнил 4 перехвата и 6 отборов мяча, выиграл 7 из 12 единоборств. Также на счету Виталия 63 касания мяча, а его точность передач составила 79%. Кроме этого, украинцу удалось выполнить один навес и отдать три длинные передачи.
Фанаты с liverpoolecho также оценили действия игрока и поставили 7 баллов:
"Начинает доказывать своим критикам, что они неправы. Он заблокировал Джеррода Боуэна, а когда Пакета был переведен на его фланг, он также вывел его из игры", - говорится на сайте.
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