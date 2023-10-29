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Известна оценка Миколенко в победном матче против Вест Хэма

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Уверенная игра от украинца

Известна оценка Миколенко в победном матче против Вест Хэма

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках 10-го тура АПЛ "Эвертон" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм". Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.

Виталий Миколенко отыграл все 90 минут и получил хорошие характеристики от статистических порталов. Sofascore наградил игрока оценкой 7.4, что является средней оценкой в команде. Whoscored признал украинца третьим лучшим игроком в матче с баллом 7.8.

Защитник выполнил 4 перехвата и 6 отборов мяча, выиграл 7 из 12 единоборств. Также на счету Виталия 63 касания мяча, а его точность передач составила 79%. Кроме этого, украинцу удалось выполнить один навес и отдать три длинные передачи.

Фанаты с liverpoolecho также оценили действия игрока и поставили 7 баллов:

"Начинает доказывать своим критикам, что они неправы. Он заблокировал Джеррода Боуэна, а когда Пакета был переведен на его фланг, он также вывел его из игры", - говорится на сайте.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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