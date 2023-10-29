Известна оценка Миколенко в победном матче против Вест Хэма

В рамках 10-го тура АПЛ "Эвертон" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм". Единственный гол в матче на счету Доминика Калверта-Льюина.

Виталий Миколенко отыграл все 90 минут и получил хорошие характеристики от статистических порталов. Sofascore наградил игрока оценкой 7.4, что является средней оценкой в команде. Whoscored признал украинца третьим лучшим игроком в матче с баллом 7.8.

Защитник выполнил 4 перехвата и 6 отборов мяча, выиграл 7 из 12 единоборств. Также на счету Виталия 63 касания мяча, а его точность передач составила 79%. Кроме этого, украинцу удалось выполнить один навес и отдать три длинные передачи.

Фанаты с liverpoolecho также оценили действия игрока и поставили 7 баллов: