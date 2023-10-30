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Железный игрок основы. Забарному покорилось мощное достижение

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Украинцу доверяют

Железный игрок основы. Забарному покорилось мощное достижение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный принял участие во всех десяти матчах текущего сезона Английской Премьер-Лиги.

21-летний украинец является единственным футболистом "вишен", который отыграл с первой и до последней минуты. Результативными действиями не отличался, но имеет в своем пассиве две желтые карточки.

Напомним, Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо". По данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за него 22,7 млн евро.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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