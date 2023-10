Железный игрок основы. Забарному покорилось мощное достижение

Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный принял участие во всех десяти матчах текущего сезона Английской Премьер-Лиги.

21-летний украинец является единственным футболистом "вишен", который отыграл с первой и до последней минуты. Результативными действиями не отличался, но имеет в своем пассиве две желтые карточки.

Напомним, Илья Забарный перешел в "Борнмут" зимой из киевского "Динамо". По данным Transfermarkt, английский клуб заплатил за него 22,7 млн евро.

The only #afcb player to have played every minute in the Premier League this season ???????????? pic.twitter.com/fBPL9iBOKC