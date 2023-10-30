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Испанский журналист: Интерес Барселоны к Цыганкову - абсолютная неправда

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У Барсы нет денег

Испанский журналист: Интерес Барселоны к Цыганкову - абсолютная неправда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист издания Cadena SER Санти Овалье опроверг информацию о том, что "Барселона" проявляет интерес к вингеру "Жироны" и сборной Украины Виктору Цыганкову.

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"Возможный трансфер Цыганкова в "Барсу"? Абсолютная неправда. Источник, распространивший эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов вероятности.

Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. У "Барсы" нет денег", - сказал Овалье.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 9 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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В статье: Барселона Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
football24

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