Испанский журналист: Интерес Барселоны к Цыганкову - абсолютная неправда
У Барсы нет денег
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист издания Cadena SER Санти Овалье опроверг информацию о том, что "Барселона" проявляет интерес к вингеру "Жироны" и сборной Украины Виктору Цыганкову.
"Возможный трансфер Цыганкова в "Барсу"? Абсолютная неправда. Источник, распространивший эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов вероятности.
Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. У "Барсы" нет денег", - сказал Овалье.
Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 9 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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