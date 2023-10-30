Испанский журналист: Интерес Барселоны к Цыганкову - абсолютная неправда

Испанский журналист издания Cadena SER Санти Овалье опроверг информацию о том, что "Барселона" проявляет интерес к вингеру "Жироны" и сборной Украины Виктору Цыганкову.

"Возможный трансфер Цыганкова в "Барсу"? Абсолютная неправда. Источник, распространивший эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов вероятности. Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. У "Барсы" нет денег", - сказал Овалье.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков провел 9 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.