Боту: Шахтер просил за Трубина у Интера намного больше, чем у Бенфики
Но Бенфике будет проще продать украинца, чем Интеру
Benfica
Бывший глава департамента селекции "
"Если бы я должен был принимать решение, я бы тоже отдал за него 10 миллионов евро. Я знаю по своим контактам, что "Шахтер" просил у "Интера" намного больше, чем у "Бенфики". Но это было разумно, потому что "Бенфика" продаст Трубина легче, чем "Интер", - сказал Боту.
Напомним, что согласно условиям сделки, кроме 10 млн "Шахтер" получит процент со следующего трансфера Трубина.
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Источник:abola.pt
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