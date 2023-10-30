  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Боту: Шахтер просил за Трубина у Интера намного больше, чем у Бенфики
В тренде

Боту: Шахтер просил за Трубина у Интера намного больше, чем у Бенфики

Наши за границей
(1 голосов)

Но Бенфике будет проще продать украинца, чем Интеру

Боту: Шахтер просил за Трубина у Интера намного больше, чем у Бенфики

Benfica

Новина українською

Бывший глава департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал переход Анатолия Трубина из состава "горняков" в "Бенфику".

"Если бы я должен был принимать решение, я бы тоже отдал за него 10 миллионов евро. Я знаю по своим контактам, что "Шахтер" просил у "Интера" намного больше, чем у "Бенфики". Но это было разумно, потому что "Бенфика" продаст Трубина легче, чем "Интер", - сказал Боту.

Напомним, что согласно условиям сделки, кроме 10 млн "Шахтер" получит процент со следующего трансфера Трубина.

По теме
yellow-arrow
Лонвейк так и не смог заиграть в Андерлехте. Клуб может досрочно вернуть игрока Динамо
yellow-arrow
Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
yellow-arrow
Испанский журналист: Интерес Барселоны к Цыганкову - абсолютная неправда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Жозе Боту Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
abola.pt

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде