Боту: Шахтер просил за Трубина у Интера намного больше, чем у Бенфики

Бывший глава департамента селекции " Шахтера " Жозе Боту прокомментировал переход Анатолия Трубина из состава "горняков" в "Бенфику".

"Если бы я должен был принимать решение, я бы тоже отдал за него 10 миллионов евро. Я знаю по своим контактам, что "Шахтер" просил у "Интера" намного больше, чем у "Бенфики". Но это было разумно, потому что "Бенфика" продаст Трубина легче, чем "Интер", - сказал Боту.