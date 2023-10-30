Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии WhoScored

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 10-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.

Напомним, что "Эвертон" играл с "Вест Хэмом" (1:0). Виталий вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил оценку 7,85.

Это одна из самых высоких оценок среди всех участников того матча. Украинец оказался единственным игроком "Эвертона", кто попал в команду тура.