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Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии WhoScored

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Украинец провел хороший матч против Вест Хэма

Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии WhoScored

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 10-го тура АПЛ по версии статистического портала WhoScored.

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Напомним, что "Эвертон" играл с "Вест Хэмом" (1:0). Виталий вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и получил оценку 7,85.

Это одна из самых высоких оценок среди всех участников того матча. Украинец оказался единственным игроком "Эвертона", кто попал в команду тура.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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