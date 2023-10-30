Шевченко - о своем периоде в Челси: Я был лишь тенью того игрока, которым был раньше

Андрей Шевченко недавно объявил о выходе своей новой автобиографии "Моя жизнь, мой футбол", которая была написана совместно с Алессандро Альчато.

В одном из разделов легенда украинского футбола вспомнил о сложностях, которые у него возникали во время пребывания в " Челси ".

"Я хотел бы, чтобы люди поняли, что мои сложности были связаны с физическими проблемами. Болельщики прекрасно приняли меня, но, к сожалению, я так и не смог продемонстрировать свой максимум. Я боялся, что мне придется уйти из футбола. Мне было жаль людей и клуб. Я бы отдал весь мир ради того, чтобы вернуть их расположение ко мне. Вместо этого я был сломлен. Я сделал, все что мог и выложился на максимум - это мой подход. Но все же я понимал, что мой двигатель работает не так, как следует. Газеты сильно критиковали меня, но только я знал, в чем дело - в той проклятой усталости, которая все никак не проходила. Во время операции (на грыже - прим.) что-то пошло не по плану. Я не вернулся к своей прежней форме. Я потерял все силы. Я находился на пике формы - это самый неподходящий момент для травмы. Я был лишь тенью того игрока, которым был раньше", - рассказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко перешел в "Челси" из "Милана" в 2006 году за 30,8 миллионов фунтов. За два сезона в составе "синих" Шевченко отметился 22 голами и 12 ассистами в 77 матчах.