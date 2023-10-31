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The Sun: Реал может предложить Лунина Челси как часть сделки по трансферу Кепы

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The Sun: Реал может предложить Лунина Челси как часть сделки по трансферу Кепы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает раздумывать над выкупом контракта голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги, который сейчас играет за мадридский клуб на правах аренды.

Испанский кипер устраивает тренерский штаб "сливочных" в качестве второго вратаря после Тибо Куртуа, да и сам Кепа хочет остаться в Мадриде и даже готов пойти на понижение зарплаты.

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Однако, как сообщает The Sun, основная проблема подписания Кепы – сумма отступных, которую захочет получить "Челси".

В свое время лондонцы подписали Кепу за 80 млн евро, в то время как "Реал" готов предложить за испанского голкипера не более 20 млн евро.

При этом, как сообщает источник, мадридцы готовы рассмотреть варианты и предложить лондонскому клубу украинского кипера Андрея Лунина, у которого по окончанию сезона заканчивается контракт.

Напомним, что Куртуа в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за серьезной травмы. 2 матча на старте сезона отстоял Лунин, после чего уже первым номером стал арендованный Кепа.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Sun

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