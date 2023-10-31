The Sun: Реал может предложить Лунина Челси как часть сделки по трансферу Кепы
Вариант кажется интересным
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский кипер устраивает тренерский штаб "сливочных" в качестве второго вратаря после Тибо Куртуа, да и сам Кепа хочет остаться в Мадриде и даже готов пойти на понижение зарплаты.
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Однако, как сообщает The Sun, основная проблема подписания Кепы – сумма отступных, которую захочет получить "Челси".
В свое время лондонцы подписали Кепу за 80 млн евро, в то время как "Реал" готов предложить за испанского голкипера не более 20 млн евро.
При этом, как сообщает источник, мадридцы готовы рассмотреть варианты и предложить лондонскому клубу украинского кипера Андрея Лунина, у которого по окончанию сезона заканчивается контракт.
Напомним, что Куртуа в текущем сезоне не сыграл ни одного матча из-за серьезной травмы. 2 матча на старте сезона отстоял Лунин, после чего уже первым номером стал арендованный Кепа.
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