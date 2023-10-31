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Миколенко вошел в сборную месяца АПЛ по версии Whoscored

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Украинец провел за Эвертон отличный октябрь

Миколенко вошел в сборную месяца АПЛ по версии Whoscored

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную АПЛ по итогам октября по версии статистического портала WhoScored.

Средняя оценка украинского фулбека – 7.30.

Также в сборную попали Гульельмо Викарио (7.12), Киран Триппьер (7.13), Кристиан Ромеро (7.58), Итан Пиннок (7.53), Доминик Собослаи (7.70), Деклан Райс (7.61), Дуглас Луис (7.69), Бриан Мбемо (7.93), Сон Хын Мин (7.68) и Дуайт Макнил (7.78).

В октябре фулбек "Эвертона" сыграл во всех матчах своей команды в АПЛ. "Ириски" с Миколенко в составе победили "Борнмут" (3:0) и "Вест Хэм" (1:0) и проиграли "Ливерпулю" (0:2).

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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