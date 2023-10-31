Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка лиги Португалии против Ароуки

Во вторник, 31 октября, "Бенфика" в рамках Кубка португальской лиги на выезде сыграет с "Ароукой". Матч начнется в 22:15.

В стартовом составе лиссабонской команды выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что Трубин в текущем сезоне сыграл за "Бенфику" 8 матчей, в которых пропустил 7 голов и два поединка отстоял на ноль.