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Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка лиги Португалии против Ароуки

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Украинец снова в основе

Трубин выйдет в старте Бенфики на матч Кубка лиги Португалии против Ароуки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 31 октября, "Бенфика" в рамках Кубка португальской лиги на выезде сыграет с "Ароукой". Матч начнется в 22:15.

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В стартовом составе лиссабонской команды выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что Трубин в текущем сезоне сыграл за "Бенфику" 8 матчей, в которых пропустил 7 голов и два поединка отстоял на ноль.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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