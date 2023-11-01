Лунин уйдет из Реала летом свободным агентом - Источник
В клубе определились с будущим украинца
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Украинский голкипер Андрей Лунин покинет "Реал" в конце сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщает Футбол 24 со ссылкой на свои источники в Испании.
Согласно их данным, мадридский клуб не планирует отпускать Лунина зимой и выходить на трансферный рынок в поисках второго вратаря. Андрей почти наверняка покинет "сливочных" летом свободным агентом. Его трудовое соглашение с мадридцами заканчивается 30 июня 2024 года.
Ранее в СМИ была информация, что "Реал" планирует включить Лунина в сделку с выкупом Кепы Аррисабалаги.
Напомним, Лунин перебрался в "Реал" летом 2018 года из Зари. В общем украинец сыграл за "сливочных" 19 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне Карло Анчелотти выпускал его лишь в двух матчах Ла Лиги. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 млн евро.
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