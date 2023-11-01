Малиновский вышел на замену в овертайме матча Кубка Италии и отдал голевой пас пяткой

В матче 1/16 финала Кубка Италии " Дженоа " принимает "Реджану".

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский вышел на замену в овертайме (на 97-й минуте) при счете 1:1, а на 99-й отдал голевой пас пяткой на Гудмундссона, который и вывел свою команду вперед.

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2:1 и сейчас идет перерыв между экстратаймами.

Напомним, что это второй ассист украинца в 9 матчах нынешнего сезона за "Дженоа" (без забитых голов).