Зинченко - в старте Арсенала на матч Кубка лиги против Вест Хэма
Украинец вернулся в стартовый состав
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 1 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" примет "Арсенал".
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Напомним, что матч начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что в текущем сезоне в составе "канониров" 26-летний Зинченко провел 12 матчей без результативных действий.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) November 1, 2023
©️ Jorginho skippers the side
???? Vieira pulling the strings
???? Nelson on the wing
Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/83Nd6IILET
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