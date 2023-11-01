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Зинченко - в старте Арсенала на матч Кубка лиги против Вест Хэма

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Украинец вернулся в стартовый состав

Зинченко - в старте Арсенала на матч Кубка лиги против Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" примет "Арсенал".

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Напомним, что матч начнется в 21:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что в текущем сезоне в составе "канониров" 26-летний Зинченко провел 12 матчей без результативных действий.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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