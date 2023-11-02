Денис Костышин остался без клуба - украинец покинул США
Хавбек попрощался с американским клубом
Фото: facebook.com/EPLocomotiveFC
Украинский полузащитник Денис Костышин покинул "Эль-Пасо Локомотив". Об этом говорится на официальном сайте клуба.
26-летний украинец не стал продлевать контракт с американским клубом.
Костышин стал игроком "Эль-Пасо" в январе этого года. За это время он принял участие в 34 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за "Колос" и "Александрию". Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
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Источник:eplocomotivefc.com
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