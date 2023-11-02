  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Денис Костышин остался без клуба - украинец покинул США
В тренде

Денис Костышин остался без клуба - украинец покинул США

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек попрощался с американским клубом

Денис Костышин остался без клуба - украинец покинул США

Фото: facebook.com/EPLocomotiveFC

Новина українською

Украинский полузащитник Денис Костышин покинул "Эль-Пасо Локомотив". Об этом говорится на официальном сайте клуба.

26-летний украинец не стал продлевать контракт с американским клубом.

Костышин стал игроком "Эль-Пасо" в январе этого года. За это время он принял участие в 34 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Ранее он также выступал за "Колос" и "Александрию". Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
С кем сыграют Миколенко и Мудрик? Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
yellow-arrow
Зинченко узнал свою оценку за кубковый матч с Вест Хэмом
yellow-arrow
Кубок Лиги. Борнмут Ильи Забарного уступает Ливерпулю, Эвертон с Миколенко громит Бернли, а Челси без Мудрика проходит Блэкберн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Костышин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
eplocomotivefc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде