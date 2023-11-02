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Зинченко узнал свою оценку за кубковый матч с Вест Хэмом

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"Арсенал" уступил молотобойцам и вылетел из турнира

Зинченко узнал свою оценку за кубковый матч с Вест Хэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 ноября, состоялся матч 1/8 Кубка английской лиги, в котором сошлись "Вест Хэм" и "Арсенал". Победу одержали молотобойцы со счетом 3:1.

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В составе канониров принял участие украинский защитник Александр Зинченко. Украинец вышел в стартовом составе команды и провел на поле 56 минут игрового времени.

После завершения встречи статистические порталы оценили игру Зинченко. WhoScored поставил Александру 6.1. Такой показатель является одним из самых низких в "Арсенале". Ниже только у Эдди Нкетиа (5.7), Аарона Рэмсдейла (5.6) и Бена Уайта (5.5).

SofaScore оценил выступление украинца в 6.8. Меньше только у Эдди Нкетиа (6.4), Леандро Троссардо (6.7), Кивёра (6.2), Габриэла Магальяэса (6.6), Бена Уайта (6.4) и Аарона Рэмсдейла (5.8).

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
sofascore

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