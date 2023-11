Два гола Мудрика претендуют на звание лучшего гола Челси в октябре. ВИДЕО

Лондонский " Челси " опубликовал 5-ку голов, которые будут претендовать на звание лучшего гола команды в октябре.

В списке присутствуют и оба гола украинца Михаила Мудрика, который он забил в октябре.

Напомним, что один из голов украинец забил в ворота "Фулхэма", а второй – в ворота "Арсенала".

Сейчас именно второй гол Мудрика с огромным отрывом (85% от 2-го места) возглавляет рейтинг лучших голов "Челси" в октябре.

