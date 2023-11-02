Зинченко: Если будет нужно тренеру, сыграю и на позиции голкипера
Украинцу очень часто задают такие вопросы
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Украинский защитник лондонского "
– Александр, ты очень универсальный игрок. На скольких позициях ты можешь играть?
– Если буду нужен тренеру на позиции вратаря, то, думаю, на одиннадцати.
– Есть ли у тебя любимая позиция?
– Слушайте, у меня есть один ответ на этот вопрос. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в "Арсенале". Я бы сказал, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля.
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