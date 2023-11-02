Зинченко: Если будет нужно тренеру, сыграю и на позиции голкипера

Украинский защитник лондонского " Арсенала " Александр Зинченко высказался относительно своего универсализма на поле.

– Александр, ты очень универсальный игрок. На скольких позициях ты можешь играть?

– Если буду нужен тренеру на позиции вратаря, то, думаю, на одиннадцати.

– Есть ли у тебя любимая позиция?

– Слушайте, у меня есть один ответ на этот вопрос. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в "Арсенале". Я бы сказал, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля.