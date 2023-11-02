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Зинченко: Если будет нужно тренеру, сыграю и на позиции голкипера

Наши за границей
Обновлено

Украинцу очень часто задают такие вопросы

Зинченко: Если будет нужно тренеру, сыграю и на позиции голкипера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко высказался относительно своего универсализма на поле.

– Александр, ты очень универсальный игрок. На скольких позициях ты можешь играть?

– Если буду нужен тренеру на позиции вратаря, то, думаю, на одиннадцати.

– Есть ли у тебя любимая позиция?

– Слушайте, у меня есть один ответ на этот вопрос. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в "Арсенале". Я бы сказал, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля.

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Источник:
Premier League
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.11.2023 в 18:59
а ещё могу и не играть
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.11.2023 в 18:59
а ещё могу и не играть
Ответить
0
0

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