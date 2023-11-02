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Зинченко: Если бы не футбол, хотел бы, наверное, быть актером. Что-то по типу Брэда Питта

Наши за границей

Потому что лицо достаточно похожее

Зинченко: Если бы не футбол, хотел бы, наверное, быть актером. Что-то по типу Брэда Питта

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Новина українською
Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, кем бы он мог стать, если бы не футбол.

"Трудный вопрос на самом деле, потому что я всегда мечтал быть футболистом. Я не знаю, я хотел бы, наверное, быть актером.

Может что-то, скажем, по типу Брэда Питта, потому что лицо достаточно похожее", - сказал Зинченко.

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Источник:
Premier League
Комментарии
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romajan (Киев)
02.11.2023 в 22:22
- на кого хочешь іти вчитись?- на актора- а спеціальність?- на Бреда Піта- нема місць, залишився пореченков та машков- тоді піду в футбол ганяти
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Комментарии 1
romajan (Киев)
02.11.2023 в 22:22
- на кого хочешь іти вчитись?- на актора- а спеціальність?- на Бреда Піта- нема місць, залишився пореченков та машков- тоді піду в футбол ганяти
Ответить
0
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