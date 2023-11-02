Зинченко: Если бы не футбол, хотел бы, наверное, быть актером. Что-то по типу Брэда Питта
Потому что лицо достаточно похожее
скриншот
Украинский защитник "
"Трудный вопрос на самом деле, потому что я всегда мечтал быть футболистом. Я не знаю, я хотел бы, наверное, быть актером.
Может что-то, скажем, по типу Брэда Питта, потому что лицо достаточно похожее", - сказал Зинченко.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
romajan (Киев)
02.11.2023 в 22:22
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1