Зинченко: Если бы не футбол, хотел бы, наверное, быть актером. Что-то по типу Брэда Питта

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал, кем бы он мог стать, если бы не футбол.

"Трудный вопрос на самом деле, потому что я всегда мечтал быть футболистом. Я не знаю, я хотел бы, наверное, быть актером.

Может что-то, скажем, по типу Брэда Питта, потому что лицо достаточно похожее", - сказал Зинченко.