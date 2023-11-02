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Эвертон – про Миколенко: Мужчина в прекрасной форме

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Украинец провел отличный матч против Бернли

Эвертон – про Миколенко: Мужчина в прекрасной форме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

"Эвертон" в соцсетях отметил игру украинского защитника команды Виталия Миколенко.

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"Мико в прекрасной форме", – говорится в сообщении клуба.

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Также в посте указана статистика украинца в 1/8 финала Кубка английской лиги с "Бернли" (3:0): 7 возвратов владения мячом, 2 перехвата, 6 выносов, 10 входов в последнюю треть поля.

Напомним, что 24-летний украинец в текущем сезоне провел 9 матчей за "Эвертон" во всех турнирах без результативных действий.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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