Кухаревич пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич пропустит больше месяца изз-за травмы. Об этом сообщи главный тренер команды Майкл Дафф.

Напомним, Кухаревич стал игроком "Суонси" летом этого года, перейдя из "Труа". В нынешнем сезоне украинец принял участие в 8 поединках Чемпионшипа, в которых отличился 1 забитым мячом.

????️ Team news...



"I think we have the same pool of players. Josh Key is probably going to be another couple of weeks which is disappointing.



"Myko could be four to six weeks, I think it’s the ligament in the lateral side of his knee."