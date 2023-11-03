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Интер заинтересован в приобретении Довбика - Источник

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Форвард сборной Украины может сменить чемпионат

Интер заинтересован в приобретении Довбика - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в сферу интересов "Интера", сообщает издание Fichajes.

По информации источника, "нерадзурри" могут сделать предложение по трансферу украинца уже летом. Потенциальное приобретение станет достойной заменой для возрастных Марко Арнаутовича и Алексиса Санчеса.

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При этом отмечается, что "Интер" - не единственный крупный клуб, который обратил внимание на результативность Артема.

В текущем сезоне 26-летний Довбик забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах чемпионата Испании. Ныне рыночная стоимость форварда оценивается в 15 млн евро.

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Источник:
Fichajes.net
Комментарии
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.11.2023 в 15:51
овва!
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Комментарии 1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.11.2023 в 15:51
овва!
Ответить
0
0

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