Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе
Михаил восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что украинец восстанавливается после травмы. Из-за этого Мудрик пропустил матч Кубка лиги против "Блэкберна" (2:0), он не попал в заявку.
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В текущем сезоне 22-летний футболист провел 9 матчей за "Челси" и забил 2 гола. Следующий матч в АПЛ команда проведет 6 ноября против "Тоттенхэма".
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Источник:chelseafc
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