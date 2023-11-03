Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе

Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что украинец восстанавливается после травмы. Из-за этого Мудрик пропустил матч Кубка лиги против "Блэкберна" (2:0), он не попал в заявку.

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В текущем сезоне 22-летний футболист провел 9 матчей за "Челси" и забил 2 гола. Следующий матч в АПЛ команда проведет 6 ноября против "Тоттенхэма".

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