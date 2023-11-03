  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Источник: Луниным серьезно заинтересовался Бетис
В тренде

Источник: Луниным серьезно заинтересовался Бетис

Наши за границей
Обновлено

Вероятно, летом украинец станет свободным агентом

Источник: Луниным серьезно заинтересовался Бетис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Испанский "Бетис" проявляет интерес к украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину.

Руководство "Бетиса" подыскивает вратаря, который после ухода 40-летнего Клаудио Браво будет составлять конкуренцию Руи Силве.

Читайте такжеЛунин уйдет из Реала летом свободным агентом - Источник

Отмечается, что клуб давно интересуется Андреем и действительно рассчитывает на него.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее сообщалось, что Лунин не будет продлевать контракт с "Реалом", который истекает в конце сезона, и поэтому он может достаться "Бетису" бесплатно.

В этом сезоне, несмотря на серьезную травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин провел за "Реал" всего 2 матча, пропустив 1 гол. На замену Куртуа мадридский клуб арендовал у "Челси" Кепу, который сейчас и является основным в Мадриде.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 04.11.2023
yellow-arrow
Манчестер Сити – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fichajes
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде