Источник: Луниным серьезно заинтересовался Бетис

Испанский "Бетис" проявляет интерес к украинскому голкиперу " Реала " Андрею Лунину.

Руководство "Бетиса" подыскивает вратаря, который после ухода 40-летнего Клаудио Браво будет составлять конкуренцию Руи Силве.

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Отмечается, что клуб давно интересуется Андреем и действительно рассчитывает на него.

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Ранее сообщалось, что Лунин не будет продлевать контракт с "Реалом", который истекает в конце сезона, и поэтому он может достаться "Бетису" бесплатно.

В этом сезоне, несмотря на серьезную травму Тибо Куртуа, Андрей Лунин провел за "Реал" всего 2 матча, пропустив 1 гол. На замену Куртуа мадридский клуб арендовал у "Челси" Кепу, который сейчас и является основным в Мадриде.