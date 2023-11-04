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Гол Мудрика в ворота Арсенала признан лучшим голом Челси в октябре. ВИДЕО

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Закинул за шиворот Давиду Райе

Гол Мудрика в ворота Арсенала признан лучшим голом Челси в октябре. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" подвел итог голосования болельщиков на звание лучшего гола команды в октябре.

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Победителем стал украинец Михаил Мудрик и его гол в ворота "Арсенала", когда украинец с фланга закинул за шиворот Давиду Райе.

Интересно, что в изначальной пятерке претендентов был и еще один гол украинца – в ворота "Фулхэма".

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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