Гол Мудрика в ворота Арсенала признан лучшим голом Челси в октябре. ВИДЕО
Закинул за шиворот Давиду Райе
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" подвел итог голосования болельщиков на звание лучшего гола команды в октябре.
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Победителем стал украинец
Интересно, что в изначальной пятерке претендентов был и еще один гол украинца – в ворота "Фулхэма".
Your October GOTM winner! ???? pic.twitter.com/HDQ9fDnBaD— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023
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