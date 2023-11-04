Забарный: В последний день трансферного окна Суркис сказал мне, что я вылетаю в Англию
У киевлян на руках было предложение от "вишенок"
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Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный вспомнил, как происходил его переход из "Динамо" в английский клуб.
“Это было на сборах с “Динамо” в Турции. Вечером последнего дня трансферного окна президент сказал мне, что я вылетаю в Англию. Что будет просмотр, что меня хотят купить.
Я сказал: "Хорошо". Собрал свои вещи, позвонил по телефону родителям и нынешней жене и сообщил им. Все они были в восторге.
Я переживал, потому что многое отдал “Динамо”, а оно дало мне многое. Были смешанные чувства, но больше хотелось уехать и попробовать себя еще где-то.
Подписал контракт с “Борнмутом”, но на тот момент у меня было повреждение. Поэтому мой старт оказался немного тяжелым.
Я был очень удивлен уровнем АПЛ. Мог только мечтать об этом. Думаю, каждый игрок хочет выступать в АПЛ”, – сказал Забарный.
Официально переход Ильи в "Борнмут" состоялся 31 января этого года. Английский клуб заплатил за защитника 22,7 миллионов евро.
Забарный провел в составе "вишенок" 17 матчей. В частности, в этом сезоне он появился во всех 10 встречах АПЛ с первых минут.