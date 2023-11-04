Английский журналист Пол Браун отметил прогресс Миколенка

Английский журналист Пол Браун, который ранее критиковал украинского защитника - Виталия Миколенко, высказался положительно о нем:

"У Миколенко хороший период. Очевидно, было время, когда тренер не доверял ему, но все стало иначе. Иногда его подводит его позиция и принятие решений, но, он усваивает уроки и играет лучше" - высказался Пол Браун для GiveMeSport