Английский журналист Пол Браун отметил прогресс Миколенка
Английский журналист Пол Браун прокомментировал игру Миколенка
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский журналист Пол Браун, который ранее критиковал украинского защитника - Виталия Миколенко, высказался положительно о нем:
"У Миколенко хороший период. Очевидно, было время, когда тренер не доверял ему, но все стало иначе. Иногда его подводит его позиция и принятие решений, но, он усваивает уроки и играет лучше" - высказался Пол Браун для GiveMeSport
Напомним, Миколенко в этом сезоне провел восемь матчей, на данный момент "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.
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