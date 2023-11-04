  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Английский журналист Пол Браун отметил прогресс Миколенка
В тренде

Английский журналист Пол Браун отметил прогресс Миколенка

Наши за границей
Обновлено

Английский журналист Пол Браун прокомментировал игру Миколенка

Английский журналист Пол Браун отметил прогресс Миколенка

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Английский журналист Пол Браун, который ранее критиковал украинского защитника - Виталия Миколенко, высказался положительно о нем:

"У Миколенко хороший период. Очевидно, было время, когда тренер не доверял ему, но все стало иначе. Иногда его подводит его позиция и принятие решений, но, он усваивает уроки и играет лучше" - высказался Пол Браун для GiveMeSport

Напомним, Миколенко в этом сезоне провел восемь матчей, на данный момент "Эвертон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Сначала ассист, теперь гол. Довбик сравнивает счет в матче с Осасуной
yellow-arrow
Миколенко и Забарный – в старте своих команд на матчи 11-го тура АПЛ
yellow-arrow
Цыганков и Довбик in da house. Осасуна – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги
Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Give me sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде