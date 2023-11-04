Сначала ассист, теперь гол. Довбик сравнивает счет в матче с Осасуной

Артем Довбик забивает свой шестой гол в Ла Лиге и сравнивает счет в матче с "Осасуной". Форвард выиграл борьбу на дальней штанге после передачи с фланга.

Также на поле появился Виктор Цыганков. Он заменил Коуто на 70-й минуте поединка.

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