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Сначала ассист, теперь гол. Довбик сравнивает счет в матче с Осасуной

Наши за границей

А Цыганков присоединился к партнеру на футбольном поле

Сначала ассист, теперь гол. Довбик сравнивает счет в матче с Осасуной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Артем Довбик забивает свой шестой гол в Ла Лиге и сравнивает счет в матче с "Осасуной". Форвард выиграл борьбу на дальней штанге после передачи с фланга.

Также на поле появился Виктор Цыганков. Он заменил Коуто на 70-й минуте поединка.

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