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Довбик - лучший игрок в матче с Осасуной. Известные оценки украинцев

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Цыганков тоже не плохо

Довбик - лучший игрок в матче с Осасуной. Известные оценки украинцев

Фото: Getty Images

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Известны оценки Довбика и Цыганкова в матче "Жироны" с "Осасуной". Порталы whoscored и sofascore признали Артема лучшим игроком в матче. Форвард получил 8.9 и 8.6 соответственно. На счету у нападающего два ассиста и забитый мяч.

Артем отыграл на поле 85 минут, после чего был заменен на Стуани. Он совершил четыре удара, один из которых был в створ ворот, а его xG (прим. ожидаемые голы) составил 0.87. Также украинец 21 раз прикоснулся к мячу и отдал 10 передач, а их точность составила 77%.

Цыганков появился на поле на 70-й минуте и сумел найти свой момент на 80-й минуте. Полузащитник вывел команду вперед с передачи Довбика. Статистические порталы наградили его оценками 7.2 и 7.3 соответственно. Его xG составил 0.66, а xA (прим. ожидаемые голевые передачи) - 0.25. Виктор выполнил 10 успешных передач, а также один навес.

Благодаря усилиям украинцев "Жирона" победила со счетом 4:2.

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Источник:
sofascore.com
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