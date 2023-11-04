Ярмолюк в третий раз подряд выходит на замену за Брентфорд

Егор Ярмолюк в третий раз подряд выходит на замену. На этот раз наставник "Брентфорда" выпустил украинца на 79-й минуте в матче против "Вест Хэма".

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"Шмели" победили "молотобойцев" со счетом 3:2.

Егор в этом сезоне имеет три выхода на поле в АПЛ и один в Кубке Лиги. Все разы украинец выходил в конце поединка. Результативными действиями не отличался.