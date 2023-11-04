Забивали и пропускали. Как сыграли украинцы в АПЛ

Трое украинцев сегодня сыграли в матчах АПЛ. Начнем с Миколенко, который забил свой второй гол в Премьер-лиге и получил лучший балл от статистических порталов. Sofascore наградил игрока 7.5, а whoscored - 7.7. Кроме реализованного момента, Виталий был полезен в защите. Он выполнил 3 выноса мяча, два перехвата и два отбора. "Эвертон" сыграл в ничью 1:1 с "Брайтоном".

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Хуже ситуация у Ильи Забарного. Его команда сегодня уступила с разгромным счетом 6:1 против "Манчестер Сити". Защитник получил низкую оценку от обоих статистических порталов. 6.2 и 5.4 соответственно. Несмотря на низкий балл, украинец был много вовлечен в игру и выполнил много передач. На счету Ильи 53 удачных паса из 54. К тому же, игрок выполнил 7 удачных лонгболов. Кроме этого в активе Забарного два выноса, два заблокированных удара и один перехват.

Ярмолюк провел не так много времени на футбольном поле, чтобы повлиять на игру. Его оценка - 6.4 от sofascore и 6.1 от whoscored. Полузащитник сыграл 12 минут, отдал 5 точных передач и выиграл одну борьбу за мяч. Его команда победила "Вест Хэм" со счетом 3:2.