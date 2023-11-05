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Малиновский в пятый раз подряд выйдет в старте Дженоа на матч Серии А

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Возвращается после Кубка Италии

Малиновский в пятый раз подряд выйдет в старте Дженоа на матч Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 11 тура Серии А "Кальяри" встретится с "Дженоа". Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

Он в пятый раз подряд появится в основе на матч Серии А. В среду Малиновский принял участие в поединке Кубка Италии против "Реджаны", записав в свой актив ассист. Тогда он появился на поле в первом экстра-тайме.

В общей сложности на счету Руслана две голевые передачи в девяти матчах во всех турнирах.

Перед этим поединком “Кальяри” находится на 19 месте Серии А, в то время как “Дженоа” идет на 14 позиции.

Старт встречи запланирован на 16:00.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Кальяри
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