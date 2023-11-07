Известны оценки Михаила Мудрика за матч с Тоттенхэмом

Михаил Мудрик принял участие в победе своего клуба над "Тоттенхэмом" (4:1).

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Украинец появился на поле лишь на 58-й минуте, когда у хозяев было два удаления и получил средние оценки за игру от Whoscored и Sofascore. Оба портала оценили выступление украинца на 6.8 баллов.

При этом, на счету Мудрика нет результативных действий в матче. Футболист совершил 21 касание мяча, один ключевой пас, отдал 8 из 13 точных пасов (62%), совершил две успешные обводки и 4 раза сфолил.

Также Михаил успел получить желтую карточку за нарушение правил на голкипере "Тоттенхэма" Гильермо Викарио.