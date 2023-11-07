Виталий Миколенко попал в символическую сборную 11-го тура АПЛ по версии WhoScored
Виталий в хорошей форме
Getty Images / Global Images Ukraine
Миколенко забил свой второй гол в Премьер-лиге и получил от whoscored оценку - 7.7 за игру. Кроме реализованного момента, Виталий был полезен в защите. Он выполнил 3 выноса мяча, два перехвата и два отбора. "Эвертон" сыграл в ничью 1:1 с "Брайтоном".
Напомним, что в прошлом туре whoscored так же включил Миколенко в символическую сборную тура. Читайте также Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
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