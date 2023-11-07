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"Друзья на поле и за его пределами": Судаков рассказал об отношениях с Мудриком

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Георгий Судаков поделился советами от Михаила Мудрика на случай, если переедет в Англию

"Друзья на поле и за его пределами": Судаков рассказал об отношениях с Мудриком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Полузащитник Шахтёра Георгий Судаков поделился впечатлениями от дружбы с вингером Челси. Оба футболиста имеют тесный контакт в общении и даже обмениваются полезными советами, относительно возможного перехода Судакова в английскую Премьер Лигу.

"Миша - мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию. Как адаптироваться, как влиться в игровой ритм, для меня это очень полезно", - отметил Судаков.

Георгий также поделился впечатлениями от потенциала вингера Челси: "У Михаила огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на самом высоком уровне в Англии, заключается в том, что, по его словам, в Челси нет такого игрока, как я, который бы постоянно отдавал верховые передачи и ассистировал!".

Судаков уже показал себя в этом сезоне, проведя 12 матчей за Шахтёр и отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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Источник:
The Telegraph
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