Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление украинского голкипера Андрея Лунина в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брагой". Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"У Кепы были проблемы на разминке, а Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти. Состав очень хороший и дает нам возможность бороться во всех соревнованиях", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, место в воротах "Реала" с первых минут должен был занять Кепа Аррисабалага, однако он получил повреждение на предматчевой разминке, и его заменил Лунин.

Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

"Реал" после четырех туров единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав все четыре победы, и обеспечил себе место в еврокубковой весне.