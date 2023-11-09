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Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти

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Тренер оценил игру Лунина, который экстренно заменил Аррисабалагу

Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти

Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал выступление украинского голкипера Андрея Лунина в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брагой". Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"У Кепы были проблемы на разминке, а Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти. Состав очень хороший и дает нам возможность бороться во всех соревнованиях", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, место в воротах "Реала" с первых минут должен был занять Кепа Аррисабалага, однако он получил повреждение на предматчевой разминке, и его заменил Лунин.

Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

"Реал" после четырех туров единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав все четыре победы, и обеспечил себе место в еврокубковой весне.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
marca
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