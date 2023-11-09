Пресс-служба Реала отреагировала на действия Лунина: надежный как пароль от домашнего Wi-Fi
Андрей отразил пенальти в матче с Брагой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, восьмого ноября, "Реал" провел четвертый матч группового раунда Лиги чемпионов. Мадридцы сыграли против "Браги".
Примечательно, что в этом матче ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин. Он заменил Кепу, который неожиданно для всех "сломался" на тренировке. В конце концов, во время матча Лунин смог отбить пенальти. "Реал" выиграл 3:0.
Пресс-служба "Реала" креативно отреагировала на действия украинца. Аккаунт клуба в соцсети Х выложил фото Лунина с такой подписью: "Вы не найдете более надежный пароль для вашего домашнего Wi-Fi, чем этот: Андрей Алексеевич Лунин".
???? No encontrarás una contraseña más segura para el WiFi de tu casa que esta:— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/kF9qcOXbsj
Отметим, что "Реал" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
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