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Пресс-служба Реала отреагировала на действия Лунина: надежный как пароль от домашнего Wi-Fi

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Андрей отразил пенальти в матче с Брагой

Пресс-служба Реала отреагировала на действия Лунина: надежный как пароль от домашнего Wi-Fi

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Вчера, восьмого ноября, "Реал" провел четвертый матч группового раунда Лиги чемпионов. Мадридцы сыграли против "Браги".

Примечательно, что в этом матче ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин. Он заменил Кепу, который неожиданно для всех "сломался" на тренировке. В конце концов, во время матча Лунин смог отбить пенальти. "Реал" выиграл 3:0.

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Пресс-служба "Реала" креативно отреагировала на действия украинца. Аккаунт клуба в соцсети Х выложил фото Лунина с такой подписью: "Вы не найдете более надежный пароль для вашего домашнего Wi-Fi, чем этот: Андрей Алексеевич Лунин".

Отметим, что "Реал" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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