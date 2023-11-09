Лунин об отраженном пенальти: Это часть усилий, которые мы прилагаем каждый день
Украинский голкипер стал одним из героев матча Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Брагу" 3:0. Португальцы могли забить как минимум один гол, но им помешал отбивший пенальти украинский вратарь Андрей Лунин.
После матча украинец дал комментарий официальным медиаресурсам "Реала".
"Вся команда помогает мне каждый день, и я работаю вместе с лучшими", - сказал в разговоре вратарь. Лунин добавил: "Самым важным было взять три очка. Мы вышли в плей-офф, но у нас есть еще две игры, чтобы финишировать на первом месте в группе. Эта победа поможет нам лучше подготовиться и к нашим играм Ла Лиги".
О своей личной игре Лунин сказал так:
"Для команды важно одержать победу и сохранить ворота сухими. Финальный итог матча имеет для меня немаловажное значение. Я рад, что хорошо сыграл и не пропустил. Это хорошо для моей уверенности, моего опыта и полезно в плане получения немного игровой практики".
Лунин выразил свое мнение о конкуренции в команде и том, что он не является "номером один" в выборе тренера:
"Я в порядке, я в лучшем клубе в мире. Вся команда помогает мне каждый день, и я работаю вместе с лучшими. Непросто вот так ворваться в матч в последнюю минуту, но вы должны быть готовы. Когда вы получаете шанс, вы должны делать то, что умеете лучше всего. К счастью, все сложилось хорошо".
Также Андрей Лунин дал конкретный ответ на вопрос о том, как ему удалось отразить пенальти:
"Нечего многого говорить о пенальти. Хочу поблагодарить тренера вратарей за помощь. Этот сейв был для нас обоих. Мы работаем над этим среди вратарей и тренеров, это часть усилий, которые мы прилагаем каждый день".
Напомним, что после четырех матчей в группе "Реал" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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