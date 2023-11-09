Лучший со скамейки запасных. Известны оценки Зинченко в матче против Севильи
Александр вышел на поле во втором тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" дома победил "Севилью" в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов - 2:0. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме вместо Такехиро Томиясу на 46 минуте игры.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов, SofaScore поставил оценку 6.9. Это лучшие оценки среди игроков, которые появились на поле со скамейки запасных.
На счету Зинченко желтая карточка, 44 касания мяча, 26 из 32 выполненных пасов (81%), 1 неточный навес, 4 из 6 выигранных единоборств, 8 потерь, 2 отбора, 1 удар в створ ворот.
Лучшим игроком матча стал Букайо Сака (8.7), на счету которого ассист и гол.
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